هزة بقوة 4,3 شعر بها سكان بيروت وضواحيها

شعر سكان ​بيروت​ وضواحيها ب​هزة ارضية​. وفي السياق، أفاد المسؤول عن الشبكة الزلزالية في المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية رشيد جمعة بأن هزة أرضية بقوة 4,3 على مقياس ريختر، ضربت في 6,53 دقيقة صباحا البحر الأبيض المتوسط، قبالة فلسطين المحتلة، على بعد حوالى 60 كيلومترا من الناقورة، وشعر بها سكان بيروت.

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