جعجع نوهت بجهود مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي

التقى نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، في معراب، مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي، وضم: رئيس مجلس الادارة بالتكليف الدكتور انطوان جعجع ، عضو المجلس الاستاذ مرشد صعب، في حضور: د. ليلي جعجع ، المختار فادي الشدياق اسعد كيروز ورومانوس الشعار . وقد استعرض الدكتور انطوان جعجع ، الصعوبات التي يعاني منها القطاع الطبي والاستشفائي في لبنان عامة، وفي مستشفى بشري الحكومي خاصة ، لناحية النقص الحاصل في السيولة النقدية والمستلزمات الطبية . وعرض للمسار المالي الذي بدأ منذ تسلمه مهامه في 16 ايار 2019 ، ولما حققه المستشفى من تحسن ملحوظ لهذا الوضع ، حيث انتقل من عجز دفتري بلغ نحو 250.000.000 ليرة لبنانية ، الى نمو ايجابي بلغ نحو 140.000.000 ليرة لبنانية حتى اواخر شهر تشرين الثاني 2019 ، اي خلال ستة أشهر. وتوجه الى نائبي المنطقة ستريدا جعجع وجوزاف اسحق بالشكر باسم اعضاء المجلس والعاملين في المستشفى ، على دعمهما ومساعدتهما وجهودهما المستمرة لهذا المرفق الطبي الحيوي في منطقة بشري ، خصوصا ً لناحية الحصول على مساعدة مالية من قبل وزارة الصحة العامة قيمتها 100.000.000 ليرة لبنانية ، بالاضافة الى تحصيل بعض مستحقات المستشفى من قبل وزارة المالية والبالغة قيمتها بنحو 350.000.000 ليرة لبنانية ، وذلك بعد الاتصال الذي أجرته النائب ستريدا جعجع بوزيري : المالية علي حسن خليل ، والصحة العامة جميل جبق السابقين ، ومتابعة الموضوع معهما ، مما ساهم في اعطاء دفع اضافي لاستمرارية المستشفى في هذه الظروف الصعبة.
من جهتها ، نوّهت النائب ستريدا جعجع بالجهود التي يقوم بها مجلس الادارة ، المكون من الرئيس الدكتور انطوان جعجع ، وعضو المجلس مرشد صعب والمدير المالي آدي اللظم رحمه ، متمنية ان تمرّ هذه الغيمة السوداء عن لبنان ، وتستقر الاوضاع فيه.
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