النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي حلق ليلا على علو منخفض فوق الجنوب وصولا الى صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ حلق ليلا على علو منخفض فوق اجواء ​الجنوب​ وصولا الى ​مدينة صيدا​، وقد سمع صوته بشكل قوي في اجواء الجنوب.

وفي حاصبيا، افاد مراسل "النشرة" بأن العديد من سكان قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا استفاقوا في ساعات متأخرة من الليل الفائت على دوي انفجارات مصدرها مرتفعات الجولان المحتل تردد صداها في قراهم مرات عدة تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

يذكر بأن وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" ذكرت بأن ​العدوان الإسرائيلي​ على ​سوريا​ تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة ​صواريخ​ من فوق ​جنوب لبنان​ استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر ​بغداد​ وجنوب إزرع وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم ​الصواريخ​ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.