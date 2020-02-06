سلطات تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئها

منعت السلطات الصحية في ​تايوان​ كل ​السفن​ السياحية الدولية من الرسو في موانئ ​الجزيرة​ اعتبارا من اليوم، وسط تزايد المخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​ وبعدما أثبتت الفحوص إصابة عشرة أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في ​اليابان​.

وكثير من السياح على متن ​السفينة​ اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 كانون الثاني وفقا لسلطات ​الهجرة​. وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.