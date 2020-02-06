الطاقة الذرية: إيران لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي

أعلن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.
وأشار غروسي إلى أنه ناقش البرنامج النووي الإيراني يوم الثلاثاء الفائت مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل.
الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
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