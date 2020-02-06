الطاقة الذرية: إيران لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي

أعلن المدير ​العام الجديد​ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن ​إيران​ لم تتخذ خطوات جديدة تنتهك اتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.

وأشار غروسي إلى أنه ناقش البرنامج ​النووي الإيراني​ يوم الثلاثاء الفائت مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل.

الجدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقاً مع مجموعة دول "5+1" لرفع العقوبات المفروضة على ​طهران​ مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.