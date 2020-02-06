أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن عملية الدهس ب​القدس​ استهدفت جنوداً من لواء جولاني كانوا عائدين من طقوس أداء ​اليمن​ وأسفرت عن إصابة ١٥ جندياً. وقد أعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ أنه يجري التحقيق في حادث الدهس في القدس باعتباره "عملا إرهابيا"، وأن "عمليات البحث عن السيارة المتورطة في العملية ما زالت مستمرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرنوت: الإصابات في حادث الدهس في القدس هي لجنود من وحدة غولاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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