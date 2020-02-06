الشرطة الاسرائيلية تفتح تحقيقا بـ "عمل إرهابي" بالقدس اثر عملية الدهس

نقلت قناة "العربية" عن مصادر إسرائيلية قولها ان ​الشرطة​ فتحت تحقيقا بـ "عمل إرهابي" في ​القدس​​ اثر عملية الدهس. ​​​​​​وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن 14 جندياً أصيبوا في حادث دهس بسيارة في القدس بينهم حالة خطرة. وأضافت أن المنفذ لاذ بالفرار. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تطارد السيارة والتي تحمل لوحة إسرائيلية.

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