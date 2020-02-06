افادت وسائل اعلام فلسطينية عن ​اشتباكات​ مسلحة اندلعت مع ​القوات الاسرائيلية​ خلال اقتحامها ​مدينة جنين​، فجر اليوم. وتحدثت عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 5 اخرين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحام قواته مدينة جنين، منهم شرطي كان يجلس بداخل مقره.

وقد عملت جرافات الجيش الاسرائيلي على هدم منزل عائلة الأسير أحمد قنبع في حي البساتين في جنين.