إصابة 14 جنديا إسرائيليا بعملية دهس في القدس

أصيب 14 شخصًا بجروح، بينهم شخص إصابته خطيرة، عندما اصطدمت سيّارة بحشدٍ في وسط القدس ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصًا اصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم، بينما قال متحدّث عسكري لوكالة "فرانس برس" إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنّ هناك عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.
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