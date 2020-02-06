السلطات الصينية: نشر روبوتات في الشوارع لقياس حرارة المارَّة

نشرت ​السلطات الصينية​ مجموعة من الروبوتات التي تعمل بتقنية "5G" لقياس درجة حرارة جسم المارة في محاولة لوقف انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخصاً.

وتتحكم ​الشرطة​ في الروبوتات عن بعد، وتقوم بتشغيل مقطع صوت مسجل مسبقا يذكر السكان "بارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم".

كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن كل روبوت مزود بخمس كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.