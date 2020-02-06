الرئيس الإيراني: أمريكا دولة إرهابية وترتكب أفعالا إرهابية

دبي (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة دولة إرهابية وترتكب أفعالا إرهابية، وذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، مشيرا إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلاده.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني، مما دفع طهران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق بعد ذلك بأيام.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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