الحالة الأولى من نوعها.. ولادة طفل مصاب بفيروس "كورونا"

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في تطور يثير القلق، شخص أطباء إصابة رضيع صيني ولد من مريضة بفيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" الصينية، بالمرض القاتل، وذلك بعد 30 ساعة من الولادة، ما أثار مخاوف من احتمال انتقال العدوى من الأمهات إلى الأجنة في الرحم.

وجاء الخبر الصادم بعد أن زعم ​​خبراء أن الفيروس قد ينتشر أيضا عبر البراز، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقناة "روسيا اليوم".

ووُلد الطفل المصاب، الذي لم يُكشف عن جنسه، في مدينة ووهان الصينية يوم الأحد الماضي، وتأكد الأطباء من إصابة الأم بفيروس "كورونا" قبل المخاض، وخضع الرضيع للاختبار بعد 30 ساعة من الولادة، وكانت النتيجة إيجابية.

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ونُقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى ووهان للأطفال، الذي عينته الحكومة لعلاج جميع الأطفال المصابين.

وأعلن المستشفى من خلال منشور على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة الطفل البالغ من العمر 3 أيام مستقرة، ويخضع للمراقبة عن كثب.

وقال الدكتور زينج لينجكونج، كبير الأطباء في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى: "هذا يذكرنا بأن ننتبه إلى مسار انتقال جديد محتمل لفيروس كورونا انتقال عمودي من الأمهات إلى الأجنة".

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وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الارتفاع داخل الصين، حيث أبلغت سلطات البلاد عن 66 حالة وفاة جديدة بين عشية وضحاها.

وتسبب المرض الذي يهدد الحياة ويمكن أن ينتشر عن طريق اللعاب، في مقتل 493 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 24600 شخص على مستوى العالم.