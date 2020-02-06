شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: التقرير النهائى لـ"البحوث السريرية" راعى ملاحظات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، ستعقد اجتماعها السابع يوم الإثنين المقبل لنظر التقرير النهائي حول أعمالها، مؤكدًا مراعاتها لكل الملاحظات التي كانت محل الاعتراض ودراستها بشكل عميق.

وأضاف الشريف، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة تولي أهمية قصوى لهذا الأمر لاسيما أن قانون "التجارب السريرية" يتعلق بصحة المواطن المصري من جانب، مع إتاحة وتعزيز فرص البحث العلمي لاسيما في قطاع من أهم القطاعات حيث مجال "الصحة" من جانب أخر.

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ونوه الشريف، بأن اللجنة اقتصرت في معالجتها على نصوص المواد المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية، وما تعلق بها من مواد أخرى استلزم معالجتها لاسيما وارتباطهم معًا، لاسيما لتنتظم مع قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 151 لسنة 2019.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية، تضم في عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف والنائب نبيل الجمل، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.