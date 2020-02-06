إصابة 11 في حادثين بطريق السخنة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:
استقبلت مستشفى السويس العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 11 مصاب في حادثين بطريقي السخنة، ورفعت إدارة تأمين الطرق اثار الحادثين من حرم الطريق.
كان اللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، يفيد الحادثين، وأفادت معاينة الحادث الأول أن ميني باص وسيارة نقل قرب مدخل طريق القطامية، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، وأسفر الحادث عن إصابة 9 اشخاص كانوا يستقلون الميني باص.
بينما وقع الحادث الثاني بانقلاب سيارة نصف نقل، قرب منتجع الجلالة، ونتيجة للسرعة الزائدة ومحاولة السائق تجاوز سيارة كانت أمامه فانحرفت عجلة القيادة في يديه وانقلبت السيارة.
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