إصابة 14 إسرائيلياً في عملية دهس في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أصيب 14 إسرائيلياً على الأقل بعد أن اصطدمت سيارة بعدد من المارة قرب محطة للحافلات في القدس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية.
وذكرت خدمات الطوارئ أن شخصا "20 عاما" يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته في الحادث الذي وقع في شارع ديفيد ريمز حوالي الساعة 0145 صباحا .
ووفقا للشرطة ، فر المشتبه به من مكان الحادث بعد الهجوم، وتكثف الشرطة حاليا البحث عنه.
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