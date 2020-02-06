خامنئي: إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية للتصدي لخطة السلام

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية المسلحة قدر استطاعتها وحث الفلسطينيين على التصدي لخطة أمريكية للسلام مع الإسرائيليين. وأضاف خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة وترى إيران أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية". من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية". وقال خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي إن خطة ترامب ستلحق الضرر بأمريكا ويتعين على الفلسطينيين مواجهتها بطرد الإسرائيليين والأمريكيين عن طريق القتال. Advertisements وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء الأربعاء إن محاولة أمريكا الضغط على إيران للتفاوض من خلال العقوبات لن تجدي نفعا. التلفزيون الرسمي على الهواء الأربعاء إن محاولة أمريكا الضغط على إيران للتفاوض من خلال العقوبات لن تجدي نفعا. وأضاف "كانوا يتصورون أننا سنطلب التفاوض مع أمريكا، التفاوض حسب المفهوم الذي يبتغونه هم وليس بالمفهوم الذي نريده نحن، يريدون منا الاستسلام من خلال مفاوضات قاسية وجائرة ومهينة. هذا مستحيل بالنسبة للشعب الإيراني".

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