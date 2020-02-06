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إصابة 14 شخصاً في عملية دهس بالقدس

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أصيب 14 شخصاً على الأقل بعد أن اصطدمت سيارة بعدد من المارة قرب محطة للحافلات في القدس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت خدمات الطوارئ أن شخصاً (20 عاماً) يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته في الحادث الذي وقع في شارع ديفيد ريمز حوالي الساعة 01:45 صباحاً.
ووفقاً للشرطة الإسرائيلية، فر المشتبه به من مكان الحادث بعد الهجوم، وتكثف الشرطة حالياً البحث عنه.

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