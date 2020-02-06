السودان يعيد 621 موظفا للخدمة فصلهم الإخوان

الخميس 6 فبراير 2020

قررت لجنة سودانية، الأربعاء، إعادة 621 موظفا تعرضوا للفصل التعسفي من نظام الإخوان البائد خلال السنوات الماضية، إلى الخدمة المدنية وتسوية معاشات آخرين.



وقالت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا، في بيان، إن الموظفين الذين أوصت بإرجاعهم للخدمة كانوا يعملون بوزارة المالية وصندوق دعم الطلاب والجمارك وهيئة الطباعة والمخازن.

Advertisements

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت اللجنة السودانية إعادة 23 موظفا وتسوية معاشات 6 آخرين.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا رشيد سعيد يعقوب أن "اللجنة ستواصل دراسة ملفات الوزارات والمؤسسات المختلفة بشأن المفصولين تعسفيا بمجرد اكتمالها وتقديمها لها".

وتشكلت اللجنة للنظر في قضية آلاف الموظفين الذين فصلهم نظام الإخوان الارهابي خلال ٣ عقود ماضية، أو ما يعرفون محليا بضحايا التمكين.