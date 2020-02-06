شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئها والان نبدء بالتفاصيل

منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتبارا من اليوم الخميس وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا وبعدما أثبتت الفحوص إصابة عشرة أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.

وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقا لسلطات الهجرة. وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.