اخبار العالم

تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئها والان نبدء بالتفاصيل

منعت السلطات الصحية في تايوان كل السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئ الجزيرة اعتبارا من اليوم الخميس وسط تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا وبعدما أثبتت الفحوص إصابة عشرة أشخاص آخرين بالفيروس على سفينة تحت الحجر الصحي في اليابان.

وكثير من السياح على متن السفينة اليابانية دخلوا تايوان في جولة ليوم واحد بعدما رست في ميناء كيلونج الشمالي في 31 يناير وفقا لسلطات الهجرة. وتقول وسائل إعلام محلية إنهم زاروا على الأرجح عدة مواقع سياحية شهيرة في تايبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايوان تمنع السفن السياحية الدولية من الرسو في موانئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا