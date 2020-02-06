إصابة 14 إسرائيليا في عملية دهس بالقدس المحتلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ شاب مجهول عملية دهس، فجر الخميس، بمدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا إسرائيليا.



وذكرت القناة العبرية "13" أن هيئة الإسعاف نقلت 14 مصابا من مكان العملية، مضيفة أن إحدى تلك الإصابات في حالة خطيرة، وأخرى في حالة متوسطة.

وتابعت القناة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثا عن منفذ العملية، الذي لاذ بالفرار.

وفي وقت سابق، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع بسوريا بالقرب من العاصمة دمشق، شرقي رفح بالقرب من معبر كرم أبوسالم في قطاع غزة.