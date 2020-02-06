سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق وتسقط معظم الصواريخ

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بال​صواريخ​ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم ​الصواريخ​ قبل وصولها إلى أهدافها.

وذكرت سانا أن ​العدوان الإسرائيلي​ تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق ​الجولان​ السوري المحتل و​جنوب لبنان​ استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر ​بغداد​ وجنوب إزرع وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

وقد أظهرت لقطات وكالة سانا لحظة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ المعادية في الجو.