سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوب دمشق وتسقط معظم الصواريخ

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.
وذكرت سانا أن العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع وأن دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.
وقد أظهرت لقطات وكالة سانا لحظة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ المعادية في الجو.
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