ارتفاع ضحايا تحطم طائرة ركاب بإسطنبول إلى 3 أشخاص

أكد وزير ​الصحة​ التركي، فخر الدين قوجه، ارتفاع حصيلة ​ضحايا​ ​تحطم طائرة​ الركاب التي خرجت عن مسارها عقب هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" ب​اسطنبول​، إلى 3 أشخاص و الإصابات إلى 179.

يذكر ان طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير(غرب)، تحطمت عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن ب​إسطنبول​، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.

وأعلن حاكم اسطنبول، علي يرلي كايا، في ​مقابلة​ على قناة "إن تي في" أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.