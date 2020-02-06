أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة الركاب التي خرجت عن مسارها عقب هبوطها في مطار "صبيحة غوكشن" باسطنبول، إلى 3 أشخاص و الإصابات إلى 179.
يذكر ان طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير(غرب)، تحطمت عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء.
وأعلن حاكم اسطنبول، علي يرلي كايا، في مقابلة على قناة "إن تي في" أن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا تحطم طائرة ركاب بإسطنبول إلى 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.