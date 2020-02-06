الجيش الاسرائيلي أغار على أهداف تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة

ذكرت القناة الاسرائيلية الـ"13"، أن ​الجيش الإسرائيلي​ قام بمهاجمة أهداف تابعة ل​حركة حماس​، جنوب ​قطاع غزة​، بدعوى الرد على إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ونقلت القناة على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ قوله أن الرد الإسرائيلي كان قاسيا وقاصما للحركة، فقد دمر بعض أهداف البنية التحتية لحركة حماس، جنوب غزة.

وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون أطلقتا على مستوطنات غلاف غزة من مخبأ في غزة، ليلة أمس الأربعاء، وانطلقت صافرات الغارات الجوية في منطقة غير مأهولة بالسكان.