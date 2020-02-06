البيت الأبيض يشيد بتبرئة مجلس الشيوخ لترامب: هو ليس مذنبا

أشاد ​البيت الأبيض​ بالتصويت الذي أجراه ​مجلس الشيوخ الأميركي​، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة قامت على سلسلة من الأكاذيب". ولفت إلى انه "انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا". يذكر ان مجلس الشيوخ الأميركي برّأ الرئيس دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل ​الكونغرس​. وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام ​السلطة​، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

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