دبلوماسي للشرق الاوسط:الخارجية ستحضر ردا متكاملا لتبرير رفض صفقة القرن

كشف مرجع دبلوماسي ​لبنان​ي لـ"​الشرق الأوسط​"، أن لبنان معني ب​السلام​ في الشرق الأوسط ومشكلته أنه يقع تحت تأثير محور ​المقاومة​، وقد سارع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بعد ساعات من إعلان سيد ​البيت الأبيض​، عن ​صفقة القرن​، إلى رفضها، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي كانت قد أقرت في قمة ​بيروت​ العربية التي كانت انعقدت في العام 2002.

وذكر المرجع أن وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ سيشرع في تحضير رد متكامل لتبرير رفض صفقة العصر التي ترمي إلى السلام بين ال​فلسطين​يين والإسرائيليين، وفي طليعة رفضه الطابع الذي ارتدته، وهو الفرض على لبنان.

وفنّد المرجع نفسه سبب رفض لبنان لصفقة العصر، فقال: "إن خطة الرئيس ​دونالد ترمب​ تشمل إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات ​الفلسطينيين​ و​الدول العربية​ المجاورة ولبنان هو من بين هذه الدول، وهو يرفض بشكل قاطع بيع فلسطين وتوطين سكانها الأصليين خارجها، مشيراً إلى أن لبنان الذي يستضيف ما يزيد على الـ400 ألف لاجئ فلسطيني يرفض توطينهم في لبنان وهو الذي استضافهم نحو 70عاماً".

