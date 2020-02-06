كندا تضغط على إيران لتسليم صندوقي الطائرة المنكوبة

الخميس 6 فبراير 2020

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الأربعاء، إن بلاده ستضغط على إيران لإرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها طهران الشهر الماضي، إلى فرنسا على وجه السرعة ليتسنى تحليل بياناتهما.



وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، الثلاثاء، إنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى التي تحقق في واقعة إسقاط الطائرة الشهر الماضي.

وأضاف شامبين أنه سيتحدث إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بخصوص صندوقي التسجيلات والتحقيق وتعويض عائلات 57 كنديا من بين 176 شخصا كانوا على متن الطائرة ولقوا حتفهم جميعا.

وأردف: "سنطلب إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا التي لديها كل المعدات والخبرة الفنية لتحليلهما.

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"لا نريد تأجيلات أخرى، لذلك نرغب في أن نرى الأمر يحدث على وجه السرعة".

رحلة الإنكار الإيراني

وتحطمت الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز بوينج 737 بعيد إقلاعها من طهران في الـ8 من يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا يستقلونها.

وعقب سقوط الطائرة أعلنت طهران أن الحادث نتيجة عطل فني قبل إجراء أي تحقيقات، ما أثار شكوك المجتمع الدولي الذي رجح أن تكون الطائرة أسقطت عن طريق صاروخ أرض-جو.

وزادت الشكوك الدولية، وفي الحادي عشر من الشهر الماضي، وتحت عنوان "عن طريق الخطأ"، اعترفت طهران بعد 3 أيام من المماطلة والنفي بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وقال بيان عسكري إيراني إن الطائرة كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس، وستتم محاسبة المسؤولين.‎

وبعد الاعتراف بدقائق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسقاط الجيش طائرة الركاب الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر"، وأضاف روحاني، عبر تويتر، أن إيران "تأسف بشدة" لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بشكل غير مقصود.