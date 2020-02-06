"متوسطة وتدعو للفخر".. 30 رسالة لوزير التعليم خلال إعلان نتيجة ثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للحديث لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويرصد "الخليج 365" 30 رسالة للوزير خلال المؤتمر الصحفي كالتالي:

ـ وزارة التربية والتعليم تعمل على تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم.

ـ أصبحنا نمتلك نظام تعليمي جديد يقيس مدى قدرة الطالب على الفهم وليس الحفظ.

ـ دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية.

ـ يجب تغيير ثقافة ناجح وراسب والدرجات، ولا يوجد راسب في النتيجة بل هي مستويات متدرجة بين الطلاب.

- الطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه.

- نتيجة الصف الثاني الثانوي المعلنة هي متوسط مستوى الطلاب وهو مستوى مرتفع جدًا يدعوا للفخر.

- بلغ متوسط النجاح في اللغة الإنجليزية للطالب المتوسط 88% والطلاب حققوا تقدم كبير رغم أن الأسئلة تقيس الفهم.

كارت تحديد مستوى الطالب الخاص بنتائج الامتحانات الإلكترونية هو بمثابة "الروشتة" يستطيع الطالب معرفة مستواه دون الإشارة إلى أنه راسب أو ناجح.

ـ تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول".

ـ تشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول".

ـ تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوي المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

ـ تشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج الي الصف الثاني الثانوي".

ـ إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيًا، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.

ـ مستوى الطلبة في الصف الثاني الثانوي أفرز مواهب طلابية كثيرة وطلاب حصلوا على درجات نهائية.

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ـ الصفان الأول والثاني الثانوي لا علاقة لهم بدخول الجامعة وليس هناك طالب سقط في النتيجة.

ـ على أولياء الأمور والطلاب نسيان لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وناجح وراسب في نظام التقييم الجديد.

ـ نظام التعليم الجديد يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، و على أولياء الأمور الشعور بالفخر تجاه ما حققه أبناؤهم.

- منح مقياس درجات من 200 إلى 400 بدلاً من صفر إلى 100 لتعطى أرقام نسبية تقارن الطالب بزملائه على مستوى الدفعة

ـ التنافس على دخول الجامعة يكون بين الطلاب، ولو أول الدفعة 70% هيدخل كلية الطب.

ـ وجدنا 60 ألف بما يعادل 10% خلال الامتحانات حاولوا الدخول على الامتحان عن طريق "كود امتحان زميله"، لمحاولة الغش عن طريق واتسآب، مما أثر ذلك على سيستم الامتحان ولدينا قائمة بأسمائهم.

- هناك عدالة مطلقة في الامتحانات والتصحيح ووصف مهارة الطلاب.

ـ نحاول منح الطلاب صورة أمينة لمستواهم من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه في الفصل.

ـ 70% من دفعة الصف الثاني الثانوي أبلوا بلاء حسنًا و10% فقط صدروا مشاكل، لأنهم ضعفاء في المادة.

ـ سيتم إتاحة الشكوى من أي أمور تتعلق بالامتحان إلكترونيًا عن طريق موقع النتيجة.

ـ نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدًا وفوق توقع الأهالي وهذا ما كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية.

ـ هناك 42 مليون زيارة من الطلاب على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع وفي طلبة مستواهم مرتفع جدًا ولا قلق من التصحيح.

ـ الطلاب فهموا التقييم الجديد، وسيتم توفير دروس إلكترونية للطلاب من خلال الوزارة في الفصل الدراسي الثاني.

ـ نثق في الطلاب، ونقول للأهالي اطمئنوا أولادكم يتقدمون بسرعة كبيرة.

ـ الوزارة مدركة أن يكون مستوى التدريس جيد ومتوازن، وسوف يتم توفير نماذج استرشاديه على بنك المعرفة.

ـ التطور في 8 أشهر كان مرضى جدَا للوزارة والطلاب وأولادنا يستحقون الأفضل.