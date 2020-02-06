ميناء دمياط يطبق الحجر الصحي على السفن الصينية لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

بدأت هيئة ميناء دمياط في تطبيق الحجر الصحي على السفن الصينية، وأخضعت السلطات سفينة مقبلة من ميناء شانجهاي للإجراءات اللازمة، ووجهت بارتداء المتعاملين مع طاقم السفينة الملابس الواقية.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، قبل أيام، وكذا اتخاذ إجراءات مشددة للرقابة على سفن الوارد خصوصا القادمة من المناطق الموبوءة.

وشددت على استخدام نسخة من التقارير الطبية الخاصة بكل سفينة قادمة من الصين مباشرة أو مرت بها، قبل الدخول إلى الميناء، ويجب أن تتضمن التقارير قياس درجة حرارة كل فرد على متن السفينة.