إقليم هوبي الصيني يسجل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين ، اليوم الخميس ، إن الإقليم سجل 70 حالة وفاة جديدة و2987 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549 حالة بحلول نهاية الخامس من نوفمبر، والعدد الإجمالي للإصابات 19665 حالة إصابة.
وإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس
وكان عدد حالات الوفيات بالإقليم يوم الثلاثاء65 حالة وعدد الإصابات 3156 إصابة.
من جهة أخرى، قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية ، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت حدوث الإصابة الثانية عشرة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة إنه تم رصد الحالة في ويسكونسن وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم، ولم تتوافر بعد معلومات عن حالة المريض.
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