قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترمب يبقى "تهديدًا للديموقراطية الأمريكية"، منتقدةً تبرئته من جانب مجلس الشيوخ. واعتبرت بيلوسي في بيان أنّ "الرئيس يمثّل تهديدًا مستمرًا للديموقراطية الأمريكية، بإصراره على أنّه فوق القانون وأنّه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".



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كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: بإمكان ترمب إفساد الانتخابات متى أراد ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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