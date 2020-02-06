العراق.. علاوي يتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين وإسناد وزارتين للمحتجين

هدى جاسم (بغداد)

التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، أمس، عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية. وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات «عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة أجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في 8 محافظات مشاركة في الاحتجاجات».

وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى، الذين سقطوا خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقاً للهاشمي.

وذكر الهاشمي، أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام، من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عام في مختلف الوزارات.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل. ووفقاً للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان، لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته، وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.

إلى ذلك، قتل 6 محتجين خلال اقتحام أنصار مقتدى الصدر لخيم المحتجين في مدينة النجف، بينما أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة صوتية استهدفت إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

وأضاف المصدر أن «عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام ضمن ساحة الحبوبي في الناصرية، انفجرت فجر امس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بسيطة». وأضاف المصدر أن «قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته». وواصل المحتجون في مدنية الناصرية، قطع جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة، وإغلاق اغلب الدوائر الحكومية.

وقال شهود عيان، إن المحتجين في مدينة الناصرية يواصلون قطع جسر الحضارات وجسر الزيتون، مع فتح جميع شوارع المدينة، وأشاروا إلى استمرار إغلاق أغلب الدوائر الحكومية. وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي تظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.

إلى ذلك تعرض متظاهري ساحة التحرير، امس، إلى هجوم على حديقة الأمة وحرق عدد من الخيم بالمولتوف والمواد الحارقة. وقال مصدر من المتظاهرين، إن «هجوماً غادراً على حديقة الأمة في ساحة التحرير اسفر عن حرق عدد من الخيم». وجدد متظاهرو الديوانية، أمس، تنديدهم بمحاولات الهيمنة على‏ التظاهرات ومحاولات فضها بالقوة، فيما وجهوا رسالة جديدة إلى الأمم المتحدة لإيقاف نزيف الدم في العراق من خلال لافتات رفعت خلال مسيرات حاشدة في المحافظة. وقال شهود عيان، إن «متظاهرين غاضبين من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس وشرائح‏ أخرى، خرجوا منذ ساعات الصباح الأولى بمسيرات حاشدة صوب ساحة الساعة، لزيادة زخم التظاهرات هناك، وسط هتافات منددة باستمرار محاولات فض الاعتصامات، ورفض الإرادات الخارجية وأدواتها في العراق التي تحاول الهيمنة على المحتجين وسرقة ثورتهم».