قادة ميليشيات الوفاق: العشرات من «داعش» و«القاعدة» بطرابلس

عواصم (مواقع إخبارية)

أكد قائدا ميليشيات ليبيين، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا ترسل مقاتلين سوريين، ينتمون إلى جماعات متطرفة مثل «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق. وقال قائدا ميليشيات ليبية في طرابلس، إن تركيا أرسلت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وأن «العشرات» منهم ينتمون إلى جماعات إرهابية. كما سلط القائدان الضوء على وجود انقسام داخل ميليشيات طرابلس بشأن قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم. وقال أحدهما، إن خلفيات المقاتلين ليست مهمة، فيما قال الآخر، إن بعض القادة يخشون أن «يشوه» المقاتلون السوريون صورة حكومة الوفاق. ودانت الأمم المتحدة مراراً إرسال أسلحة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا. من جانبه، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شبكته توصلت إلى وجود ما لا يقل عن 130 من مقاتلي تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين من بين ما يقرب من 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا، أرسلوا للقتال من أجل حكومة طرابلس. وأضاف أن مسلحين بتنظيم داعش انضموا لما يسمى «الجيش الوطني السوري»، وهو تحالف مختلط شكلته تركيا من عدة فصائل قاتلت القوات الحكومية. معظم هذه الفصائل موالية لأنقرة، وقد استُخدم الجيش الوطني السوري كـ «قوات مهاجمة» العام الماضي في هجوم تركيا على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.