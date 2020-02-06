مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الخميس حول الوضع في إدلب

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، غداً الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد دبلوماسيون اليوم الأربعاء.

وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد الاجتماع.

وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب، وفق المصادر نفسها.

ويحقق الجيش السوري تقدماً في محافظة إدلب، آخر معقل لجبهة النصرة الإرهابية في سوريا. وسيطر، خلال الـ 24 ساعة الماضية على 20 قرية وبلدة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبات الجيش السوري على مشارف مدينة سراقب الاستراتيجية ويحاصرها من ثلاثة محاور.

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