7 قتلى جراء اشتباكات بين محتجين في النجف بالعراق

قتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف في جنوب العراق، الأربعاء، إثر اقتحام مسلحين لمخيم احتجاج.

وأضاف المسعفون، دون الخوض في تفاصيل، أن 20 شخصا على الأقل أُصيبوا بجراح في أحداث العنف.

وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين حاولوا إخلاء المنطقة من المحتجين الذين حاولوا بدورهم إيقافهم.

وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين المجموعتين وألقيت قنابل حارقة على خيام المحتجين وسُمع دوي إطلاق رصاص حي بعد ذلك بوقت قصير أدى لمقتل سبعة أشخاص.

وتدخلت قوات الأمن وأحرقت خيم كان يبيت فيها متظاهرون في النجف.

ويعترض المحتجون على تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة بينما تؤيد قوى سياسية توليه للمنصب.

وعلى الإثر، دعا علاوي في تغريدة عبر "تويتر"، الحكومة العراقية المستقيلة إلى الاضطلاع "بدورها القاضي بحماية المتظاهرين".

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