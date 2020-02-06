شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى: جمهور العلماء أكد عدم وجوب ختان الإناث والأطباء قرروا خطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الشيخ أحمد البهي، الداعية الأزهري، إصرار التيار السلفي على إصدار فتاوى تزعم وجوب ختان الإناث، مشيرًا إلى أن قضية ختان الإناث موضوع شائك لا ينبغي تناوله إلا عبر متخصصين ومؤسسات علمية متكاملة لأهمية دور الرأي الطبي فيها بجوار رأي الشريعة، موضحًا أن الفقهاء قديمًا يرون أنه مكرمة في حق النساء أي أنه في حكم المندوب، وليس واجبًا وهذا رأي الجمهور، والأطباء حاليًا قرروا خطورته الصحية على المرأة من الناحية الجسمانية والنفسية بل ورأينا حالات وصل فيها الضرر لحد الموت.

وأضاف الداعية الأزهري لـ"الخليج 365"، أنه لابد للفقيه الالتزام برأي الطبيب خاصة أنه لا يوجد دليل قطعي يوجب المسألة، متابعًا: لذلك نقدر ونثمن فتوى دار الإفتاء المصرية التي حرمت فيها ختان الإناث لما فيه من ضرر وممارسات خاطئة، لافتًا إلى أن السلفيين لابد لهم الالتزام بما تقوله مؤسسة الفتوى الرسمية بمصر خاصة بما لديها من قبول وتأصيل علمي متميز.

وفى وقت سابق خرج الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، يدافع عن ختان الإناث، ويزعم أن الختان للإناث شرعي ولا يؤدى للموت، ويزعم أيضًا أن الطفلة ندى تعرضت لإهمال طبى تسبب في وفاتها.

وقال الداعية السلفى، فى بيان له، إن الختان الشرعي لا يُؤدى للموت و"ندى" تعرضت لإهمال طبي، حيث إن الذي أجرى العملية ليس طبيب جراحة، وتمت العملية بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض.

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وواصل الداعية السلفى مزاعمه قائلاً إن الختان فى الشرع الإسلامى لا يُؤدى للموت، لأن الختان عبارة عن قشط جزء صغير جدًّا من جلدة خارج الجسم أصلا، ولكن الموت سببه الإهمال الطبى في مركز خاص قليل التجهيزات، فالمشكلة ليست فى الختان بل فى الإهمال الطبى، فختان الإناث ثابت في الشرع.