توبعوا بجناية الارتشاء.. استئنافية مراكش تُوزع 20 سنة نافذة على مدير الوكالة الحضرية وزوجته وصديقه

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، “خ.و” مدير الوكالة الحضرية، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بتهمة الارتشاء، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم.

وأدانت المحكمة في نفس الملف، “ص.ب” زوجة مدير الوكالة بـ5 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مليون درهم، وصديقه المهندس المعماري “س. م. ل” بخمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مليون درهم مع الحكم بتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 300000 درهم، و درهم رمزي لفائدة “ترانسبارنسي” المغرب التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.



وكان مدير الوكالة الحضرية قد تم توقيفه في كمين نُصب له بعد شكاية وضعها المشتكي في الملف وهو مستثمر عقاري وسياحي يتهم المدير السابق للوكالة بأنه ابتزه وطلب منه رشوة بمليار و300 مليون سنتيم، مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.