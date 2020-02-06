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إسرائيل تقصف أهدافا قرب معبر كرم أبوسالم بقطاع غزة
الخميس 6 فبراير 2020
شنت الطائرات الإسرائيلية قصفا، في الساعات الأولى من صباح الخميس، استهدف منطقة شرقي رفح بالقرب من معبر كرم أبوسالم في قطاع غزة.
ولم تفد السلطات الإسرائيلية على الفور بمزيد من التفاصيل حول الهجوم، كما لم يعلن الجانب الفلسطيني من ناحيته عن الآثار التي خلفها القصف.
وشهدت الأيام الماضية حالة من التوتر المتصاعد على حدود قطاع غزة.
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تم إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وذكرت محطات التلفزيون الإسرائيلية أن القذائف الصاروخية سقطت في محيط تجمع "نتيفوت".
ولاحقا، قال جيش الاحتلال إن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا فلسطينيا غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
ويرصد الاحتلال من حين لآخر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي غالبا ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.
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