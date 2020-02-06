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روسيا تعترض على مشروع قرار حول ليبيا في مجلس الأمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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روسيا تعترض على مشروع قرار حول ليبيا في مجلس الأمن

الخميس 6 فبراير 2020

اعترضت روسيا على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا كان يمكن أن يُعرض الخميس على التصويت في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أعلن دبلوماسيون.

 

والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن كان يمكن أن يُطرح على التصويت في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19,00 ت غ.

 

لكن قبيل الساعة 19,00 طلبت روسيا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

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واطّلعت وكالة فرانس برس على التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها وتشمل تعديل فقرة "قلق (المجلس) إزاء الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، واستبدال عبارة مرتزقة بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

 

وقال دبلوماسي إن روسيا وجنوب إفريقيا طلبتا إدخال تعديلات على النص البريطاني.

 

وأصبح النص البريطاني أمام احتمالين: إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن، وإما إصرار بريطانيا على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع إقرارها.

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