شكرا لقرائتكم خبر عن كشوف الناخبين تثير جدلا في صربيا وتهدد العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد التقرير: «في عام 2012، قامت صربيا، المسكونة بالألاعيب الانتخابية في التسعينيات في عهد سلوبودان ميلوسيفيتش، بتقديم قائمة انتخابية إلكترونية واحدة في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بأن المؤهّلين للتصويت فقط هم الذين سيقومون بذلك بالفعل».
» تلاعب بالكشوف
وأوضح تقرير «بلقان انسايت»: «بعد 8 سنوات، أصبحت المعارضة والحكومة على خلاف مرة أخرى حول عدد الناخبين المسجلين في صربيا وما إذا كانوا جميعًا على قيد الحياة بالفعل».
وأضاف: «مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أوائل شهر مايو، لا يزال العدد الدقيق للناخبين المؤهلين غير معروف».
ونقل عن فلاديمير ديميترييفيتش، رئيس لجنة الانتخابات بالنيابة، قوله في 24 يناير الماضي: العدد الإجمالي سيتم تحديده بعد الدعوة للانتخابات وقبل 15 يومًا على الأقل من إجرائها فعليًا.
وبحسب التقرير، تتهم المعارضة الحزب التقدمي الحاكم بالتلاعب في الكشوف، وهي التهمة التي يرفضها الحزب.
ووفقًا لـ»راسا نيديليكوف»، من مركز الشفافية والأبحاث والمساءلة: «سواء كانت الاتهامات صائبة أم لا، لكن عدم الثقة في صحة الكشوف الانتخابية سيؤدي إلى عدم ثقة عامة في العملية الانتخابية برمتها».
«بدأت القضية تتصدر عناوين الصحف مرة أخرى بعد أن قال سيرديان بوغوسافليفيتش، مدير شركة إيبسوس لاستطلاعات الرأي، إن ما يقرب من 20 إلى 25 % من الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم بحوالي 6.7-6.8 مليون ناخب يعيشون في الخارج ومن غير المرجح أن يصوّتوا بأعداد كبيرة، وأن من بين 4.8 مليون ناخب يقدر أنهم مسجلون ويعيشون في صربيا، سيذهب نصفهم على الأقل إلى صناديق الاقتراع»، وفقًا للتقرير.
» عدد الناخبين
واختتم موقع «بلقان انسايت» تقريره بالقول: «اتهم بوسكو أوبرادوفيتش، زعيم حزب المعارضة اليميني ديفيري، بوغوسافليفيتش بأنه محلل موالٍ للحكومة، واعتبر تصريحاته دليلًا على أن التقدميين كانوا يخططون لخفض عدد الناخبين المسجلين من أجل تحسين رقم الإقبال، بما يعزز الشرعية المتصورة للانتخابات في مواجهة المقاطعة المعلنة من جانب جزء من المعارضة».
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