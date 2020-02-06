شكرا لقرائتكم خبر عن محتجو العراق يتحدون اعتداءات الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل
ونقل موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي أمس، عن المصدر قوله: إن «عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من إحدى خيام الاعتصام ضمن ساحة الحبوبي في الناصرية، انفجرت فجر اليوم (أمس)، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بسيطة».
وأضاف المصدر: إن «قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته».
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر الماضي مظاهرات واعتصامات؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.
وبعد تبني أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ارتداء القبعات الزرقاء، قرر المتظاهرون في المدن العراقية ارتداء «القبعات الحمراء»، ردا عليهم.
وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين بالساحات الرئيسية في العراق، الأمر الذي أثار الشارع العراقي تجاههم.
وقرر الشباب المحتجون في محافظة واسط التظاهر مرتدين قبعات حمراء؛ دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المتظاهرين.
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