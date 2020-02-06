شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتحالف مع الإيرانيين في صراع النفوذ بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «ذي إيبوك تايمز»: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينظر إلى ليبيا باعتبارها ساحة معركة إستراتيجية على الهيمنة الإقليمية.

وبحسب مقال لـ «براد جونسون»، الضابط السابق في المخابرات المركزية الأمريكية، فإن الاتفاقية التي وقّعها أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني، تأتي في إطار تكتيك عدواني للغاية لا يوفر فقط الدعم لحكومة الوفاق المحاصرة، بل أيضًا للمقاتلين بالوكالة، ومنهم سوريون كانوا ينتمون في السابق لتنظيم القاعدة، وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة، وقد تكون له آثار سلبية على أوروبا وحتى الولايات المتحدة.

» عقود بالمليارات

وأوضح جونسون: هذه الاتفاقية غير عادية لعدة أسباب، أولها أن التعاون بين حكومة الوفاق وتركيا يتضمن الدعم العسكري واللوجستي الذي تشتد حاجة الأولى إليه، في مقابل تشكيل مناطق اقتصادية حصرية بين ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط.

ومضى يقول: «الأكثر استفزازًا هو أن المنطقة الاقتصادية الخالصة تنشئ منطقة اقتصادية حصرية من ساحل جنوب البحر الأبيض التركي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا».

وأشار إلى أن هذا يخترق وسط المياه القبرصية اليونانية - واليونانية، ويوفر ذريعة واهية لتركيا لإطلاق جهود التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه التي ليست ملكها.

وأردف: «فقدت تركيا عقود بناء قيمتها مليارات الدولارات عندما قُتل معمر القذافي، وتفككت الحكومة الليبية فيما بعد. لذلك، تحاول تركيا استعادة الأموال التي فقدتها في ليبيا».

» انتهاك القانون

وأضاف كاتب المقال :«اليونان وقبرص، اللتان لهما نزاعات بحرية وإقليمية مع تركيا، تعلنان أن الاتفاقية تنتهك القانون الدولي للبحار، وتريان فيها استيلاء خبيثًا على الموارد. كما طردت اليونان سفير ليبيا في أثينا، وقدّمت شكوى إلى الأمم المتحدة. كما أثارت قبرص اعتراضاتها الخاصة».

وأشار إلى أنه في قمة 12 ديسمبر، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانًا لا لبس فيه ينحاز إلى الدول الأعضاء بالاتحاد اليونان وقبرص.

واستطرد: «مع ذلك، يبدو من المحتمل أن تدّعي الحكومة التركية أن الاتفاقية سارية، حتى إذا سقطت حكومة الوفاق أمام قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بزعم أن الحكومة معترف بها حاليًا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

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» فيدان وسليماني

«لعل الأهم من ذلك أن عملية تركيا في ليبيا يديرها هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات التركية»، بحسب الكاتب.

وتابع يقول: «إضافة إلى ذلك، هناك مجموعة كبيرة من المعلومات التي توضح العلاقة الواسعة التي كانت قائمة بين فيدان والقائد الأخير لقوات القدس، اللواء قاسم سليماني، ووكالات الاستخبارات التابعة لكل منهما».

وزاد: «اعترف كبار المسؤولين الأتراك وأنصار أردوغان علانية برغبة الرئيس في إقامة إمبراطورية عثمانية جديدة، والتي أخضعت تاريخيًا الدول العربية المجاورة».

وأكد: «هناك أدلة متزايدة على أن تركيا أقامت علاقة تعاون مع إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلنطي، باعتبار أنها تقف في طريق إعادة تشكيل الإمبراطورية العثمانية».

«على سبيل المثال، هناك دليل قاطع على أن تركيا ساعدت إيران على تجنب العقوبات، وثمة أدلة مهمة استخدمت في حيثيات إدانة صدرت من المحكمة الفيدرالية الأمريكية».مساعدة إيران

«في إحدى القضايا، تبيّن أن رجال الأعمال الأتراك متورطون في غسل مليارات الدولارات حتى يتمكّن النظام الإيراني من تجنب العقوبات ودعم وكلائه في الشرق الأوسط الذين استهدفوا الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى».

ومضى يقول: «وفقًا لوزارة العدل، استخدم المصرفي محمد هاكان أتيلا منصبه البارز في بنك تركي لإخفاء المعاملات كمدفوعات غذائية إنسانية وخداع المسؤولين الأمريكيين»، وفقًا للكاتب، مضيفًا: «أقر رجل الأعمال الإيراني التركي رضا زارب بأنه مذنب في 7 تهم تتعلق بخطة التهرب من العقوبات، وتحول إلى شاهد رئيسي في القضية ضد أتيلا».

«ووفقًا لشهادته، تم دفع رشاوى بملايين الدولارات للمسؤولين والوزراء الأتراك؛ لتسهيل غسل مليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران»، بحسب التقرير.

وأفاد الكاتب: أن «كل الرشوة والفساد وتوجيه الأموال لمهاجمي الولايات المتحدة لم تكن لتتم بدون التعاون الوثيق بين الحكومتين على العديد من المستويات والدعم الكامل من قيادتيهما السياسية، وكانت عملية التنسيق هذه تتم فقط بين الوكالتين الاستخباراتيتين المعنيتين وكذلك فيدان وسليماني شخصيًا».

واختتم كاتب المقال حديثه بالقول: «بينما نتوقع هذا من إيران، لم تعُد تركيا في عهد الرئيس أردوغان حليفًا وثيقًا وموثوقًا به، والأسوأ من ذلك، أنها تتحوّل إلى عدو خطير».