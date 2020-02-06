شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرئته من «الشيوخ».. أول تصريح لـ«ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي بيانا عاما، اليوم الخميس، بشأن تبرئته من الاتهامات التي نسبت إليه خلال مساءلته في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ أقر، أمس، بأن الرئيس الأمريكي غير مذنب بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه.