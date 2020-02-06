الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي غرب دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، لقصف شنه الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع غرب العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الأهداف التي تم إسقاطها إسرائيلية، لافتة إلى أن القصف تم من فوق منطقة هضبة الجولان.

وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع".

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ولفتت إلى أن "المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

وفي وقت سابق، شن الطيران الإسرائيلي قصفا على مواقع بمنطقة شرقي رفح بالقرب من معبر كرم أبوسالم في قطاع غزة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ معادية استهدفت مطار التيفور في ريف حمص الشرقي وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت 4 صواريخ إلى المنطقة المستهدفة.