فرنسا تصنف شمال وغرب ساحل العاج ضمن المنطقة الحمراء

صنفت فرنسا مناطق في شمال وجنوب غربي ساحل العاج ضمن المنطقة الحمراء الخطرة، بسبب احتمال تعرضها لهجمات إرهابية قد تستهدف الفرنسيين الموجودين في البلد.



وقالت صحف في أبيدجان، الأربعاء، نقلا عن دبلوماسي فرنسي إن هناك إرادة لدى جماعات إرهابية لاختراق مناطق في ساحل العاج حدودية مع بوركينا فاسو.

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وبحسب الصحف، أوصت فرنسا رعاياها في ساحل العاج بعدم الذهاب وحدهم إلى مناطق في البلاد بينها آجامي، ويوبوغون، وآبوبو، وغونزاغ فيل.

وتابعت أن تصنيف مناطق في ساحل العاج ضمن المنطقة الحمراء يأتي بعد تعرض نقطة ياندريري الحدودية الواقعة في بوركينا فاسو قرب الحدود مع ساحل العاج، يناير/كانون الثاني الماضي، لأخطر هجوم إرهابي.

وعزز الجيشان البوركيني والعاجي تأمين مناطقهما الحدودية، خوفا من تدهور الوضع الأمني مع تفاقم الهجمات الارهابية التي باتت تضرب بوركينا فاسو بشكل مستمر.