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إطلاق قذيفتي هاون من غزة على جنوبي إسرائيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق قذيفتي هاون من غزة على جنوبي إسرائيل

الخميس 6 فبراير 2020

إطلاق قذيفتي هاون من غزة على جنوبي إسرائيل

متابعات_الخليج 365

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رصد إطلاق قذيفتي هاون من غزة على تجمعات في غلاف القطاع. 

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "تم تفعيل الإنذارات في الجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، بعد رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة".

 

ولم يتحدث الجيش عن أضرار أو إصابات نتيجة الإطلاق، ولم يوضح مكان سقوط القذيفتين.

 

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وشهدت الأيام الماضية حالة من التوتر على حدود قطاع غزة. 

 

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تم إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

 

من جانبها، قالت محطات التلفزيون الإسرائيلية إن القذائف الصاروخية سقطت في محيط تجمع "نتيفوت".

 

ولاحقا، قال جيش الاحتلال إن الطيران الإسرائيلي قصف موقعا فلسطينيا غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

ويرصد الاحتلال من حين لآخر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي غالبا ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.

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