شكرا لقرائتكم قصف إسرائيل على مواقع للنظام وللميليشيات الإيرانية بدمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النظام السوري في ساعة مبكرة اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي فوق دمشق.

وأوردت وكالة أنباء النظام "سانا": "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق.. تم من فوق الجولان السوري المحتل"، مشيرةً إلى إسقاط "عدد من الأهداف المعادية".

ولم ترد أنباء فورية عن حدوث أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

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من جهته، أكد الرصد السوري لحقو الإنسان سماع دوي عدة انفجارات شديدة هزت مناطق دمشق وريفها.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في "اللواء 91" التابع لـ"الفرقة الأولى" في محيط مدينة الكسوة، وفي "اللواء 75" في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق، وفي "مطار المزة العسكري" وفي "مركز البحوث العلمية" في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المرصد سقوط عدد كبير من الصواريخ على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية في هذه المناطق، مشيراً إلى اشتغال النيران في مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في "مركز البحوث العلمية" بمنطقة جمرايا.

وأضاف المرصد أن "دفاعات النظام الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، إلا أن غالبية الصواريخ وصلت إلى أهدافها".