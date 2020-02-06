زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ: تبرئة ترامب لا قيمة لها

اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن "تبرئة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا قيمة لها لأنه مذنب"، مشيرا الى أن "نتيجة هذه المحاكمة لن يكون لها معنى لأن الحقيقة غائبة".

يذكر أن مجلس الشيوخ برّأ ترامب من تهمتي عرقلة عمل ​الكونغرس​ واستغلال ​السلطة​ في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلّف من مئة عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه ​مجلس النواب​ في 18 كانون الأول. في المقابل، صوّت كلّ الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.