أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حصل على "تبرئة كاملة". يذكر أن ​مجلس الشيوخ الأميركي​ برّأ ترامب من تهمتي عرقلة عمل ​الكونغرس​ واستغلال ​السلطة​ في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته. وفي المجلس المؤلّف من مئة عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه ​مجلس النواب​ في 18 كانون الأول. في المقابل، صوّت كلّ الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب حصل على تبرئة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.