مجلس الشيوخ الأميركي يسقط قضية العزل ضد ترامب

أسقط ​مجلس الشيوخ الأميركي​ قضية العزل ضد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وكان الكونغرس الأميركي الرئيس برأ من تهمة إساءة إستخدام السلطة بـ52 صوتا، مقابل 48 صوتا إعتبره مذنبا. يذكر أن عزل ترامب من منصبه، يحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ أي 67 صوتا. ويحتل الجمهوريون، حزب ترامب، أغلبية مقاعد البرلمان بـ53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.

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