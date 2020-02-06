سلطات روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

اعترضت السلطات الروسية على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا كان يمكن أن يُعرض على التصويت في مجلس الأمن الدولي.
والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن كان يمكن أن يُطرح على التصويت في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19,00 ت غ.
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