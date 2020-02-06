سلطات روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

اعترضت السلطات الروسية على مشروع قرار بريطاني حول ​ليبيا​ كان يمكن أن يُعرض على التصويت في ​مجلس الأمن الدولي​.

والنص الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن كان يمكن أن يُطرح على التصويت في ​الساعات​ الأربع والعشرين المقبلة في حال عدم تسجيل اعتراض قبل انقضاء مهلة تنتهي ​الساعة​ 19,00 ت غ.